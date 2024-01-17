Datça'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Muğla'nın Datça ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İskele Mahallesi çevre yolunda seyreden otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Yol kenarında duran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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