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        Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Handan Ustaoğlu (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:06
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        Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Handan Ustaoğlu (54), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamitköy-Zaferler istikametinde meydana geldi. Handan Ustaoğlu, kullandığı 34 BSM 425 plakalı otomobili ile sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, kanaldan vinçle çıkartılırken, Ustaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ustaoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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