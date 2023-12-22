Muğla'da kayan yolcu otobüsü uçurumun kenarında durabildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bariyeri aşarak uçurumun kenarında durabilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yara almadan kurtuldu.

İstanbul-Datça seferini yapan Ş.H. idaresindeki 35 PK 506 plakalı yolcu otobüsü, sağanağın etkili olduğu Marmaris-Datça kara yolu Mezargediği mevkisinde yoldan çıktı.

Bariyerleri aşarak, birkaç metre kayan otobüs uçuruma devrilmeden durabildi. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile 11 yolcunun yara almadan kurtulduğu tespit edildi.

Uçurumun kenarındaki otobüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.