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        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:57
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        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullandığı değerlendirilen çeşitli markalarda 19 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, bilgisayar ve flash bellek, uyuşturucu madde olarak kullanılan reçete ele geçirildi.

        Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin birinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 aranma kaydı olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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