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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, muhtarlarla buluştu:

        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:17
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, muhtarlarla buluştu:
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        AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Ayaydın, beraberindeki AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile Marmaris Hataylılar Derneği, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Genç İş Adamları Derneği, Marmaris Kızılay Derneğini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Ayaydın, sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Daha sonra Marmaris Öğretmenevi'nde muhtarlarıyla bir araya gelen Ayaydın, ulaşılmayan birisi olmadığını, halkla ve özellikle halkla arasında köprü olacak muhtarlarla her zaman birlikte olacağını söyledi.

        Mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışacağını belirten Ayaydın, "İmar sorunlarınızı biliyorum. Şehir merkezi ve mahallelerde imar sorununu yaşıyoruz. Büyükşehir imar sorunlarınızı çözmediği için sizleri kaçak yapıya teşvik etti. Kaçak yapılar çığ gibi büyüdü. Muğla'nın en büyük sorunu haline geldi. Büyükşehir Belediyesi görevini zamanında yapsaydı bu kaçak yapılar olmayacaktı. İmar planlarını süratle yapmamız lazım." dedi.

        Ayaydın, Muğla'nın hiçbir mahallesine Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti getirmediğini ifade ederek, "Kanalizasyonlar denize akıyor. Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Yetki ve görev büyükşehirdedir. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi halkın bu sorununu çözemedi. İmar ve altyapı sorunlarını çözmek için gecemi gündüzüme katacağım. Muğla halkının bu sorunlarını çözmek için var gücümle çalışacağım." diye konuştu.

        - "Büyükşehir Belediye Başkanı kaç kez yanınıza geldi?"

        Belediyede koltukta oturacak bir insan olmadığını dile getiren Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sizlerle, halkla birlikte olacağım. İç içe yaşayacağım ki sorunları göreyim çözmek için çalışalım. Size soruyorum 'Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı kaç kez yanınıza geldi? Marmaris'e geldi mi? Hiçbir muhtara uğradı mı? Derdinizi sordu mu?' Gelmediğini, derdinizi sormadığını biliyorum. Ben öyle bir belediye başkanı olmayacağım. Ben halkın arasında muhtarların yanında olacağım. Kapım da telefonum da 24 saat size açık olacak. 'Randevu alamadım' diye bir şey söylemeyeceksiniz."

        Ayaydın, halk yetkiyi verdiği takdirde hizmetle anılan bir kişi olacağını vurguladı.

        Serkan Yazıcı'nın Marmaris için bir fırsat olduğuna da değinen Ayaydın, "İkimiz el ele vereceğiz. Size her türlü hizmeti getirmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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