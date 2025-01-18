Bodrum'da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizleniyor
Bodrum ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri belediye ekiplerince temizleniyor.
Bodrum ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri belediye ekiplerince temizleniyor.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili temizlik çalışması yapıyor. Bilinçsizce yazılan yazılar ve çizimler boyanarak duvarların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor.
Bodrum'un simgesel renklerinin kullanıldığı çalışmada duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.
Vatandaşlar, 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden veya WhatsApp hattından ihbarda bulunabilecek.
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