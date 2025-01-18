Dalaman'da yangından etkilenen üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı

Proje kapsamında Dalaman Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere, 1050 ceviz ve 2 bin 75 zeytin fidanı verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince kentte yaşanan orman yangınlarının ardından zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla "Her Kapıda Bir Fidan" projesi başlatıldı.

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