Muğla'da okullar ramazan için süslendi

Muğla'daki okullarda öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderdiği yazı kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde koridorlar ve sınıflar öğretmenler ve öğrenciler tarafından ramazan temalı dekorasyonlarla süslendi.



Okullarda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda ışıklandırmalar, ramazana özgü motifler ve özlü sözler yer aldı.



Türdü 100. Yıl Ortaokulunda ise "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program düzenlendi. Programda, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi koordinasyonunda gönüllü gençler tarafından Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.



Etkinliğe, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

