Muğla'da 346 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 346 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile jandarma ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda M.U'ya ait kargo kolilerinde arama yaptı.

Piyasa değeri bir milyon 40 bin lira olduğu belirtilen 346 gümrük kaçağı muhtelif markalarda parfüm yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.