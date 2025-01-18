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        Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 530 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:15
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        Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi
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        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 530 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Ş.A.'nın sahte içki satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 530 litre sahte ve 38 şişe gümrük kaçağı içki, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 5 kilo filtre kömür, 2 fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, 1 fermente şeker oranı ölçme cihazı, 1 mikser matkap, 1 distile sistemi ısı ölçer, 40 paket fermente mayası ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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