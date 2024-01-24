Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da zabıtanın bulduğu, içinde altın ve para olan çanta sahibine verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu, içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da zabıtanın bulduğu, içinde altın ve para olan çanta sahibine verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu, içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine teslim edildi.

        Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, İçmeler Mahallesi Barış Caddesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bahçe duvarının üzerinde çanta buldu.

        Çantanın içinde bir miktar para, altın yüzük, küpe, kolye, cep telefonları, kredi kartı ve kimlikler olduğu görüldü. Çantanın Hatice Ertaş'a ait olduğu belirlendi.

        Çanta, içindekilerle Zabıta Müdürlüğüne gelen Hatice Ertaş'a teslim edildi.

        Hatice Ertaş, Antalya'dan Marmaris'e tatil için geldiklerini, arabaya binerken telaşla çantayı duvarın üzerinde unuttuğunu belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Kırmızı kart çıktı!
        Kırmızı kart çıktı!
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, muhtarlarla buluşt...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, muhtarlarla buluşt...
        Oğlunu darbedenlere av tüfeğiyle ateş açtı: 1 ölü
        Oğlunu darbedenlere av tüfeğiyle ateş açtı: 1 ölü
        Melis Sandal'ın yaralandığı cayrokopter kazasında 'kovuşturmaya yer yok' ka...
        Melis Sandal'ın yaralandığı cayrokopter kazasında 'kovuşturmaya yer yok' ka...
        Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı
        Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ziyaretlerini sürd...
        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, ziyaretlerini sürd...
        Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti
        Bodrum FK, 4 oyuncu transfer etti