Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Muhterem Nur, hastaneye kaldırıldı.
Nur'un, Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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