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Müslüm Gürses’in hastanede yattığı 4 ay boyunca yanından ayrılmadığını belirten Nevzat Takmaz, geçtiğimiz günlerde 'Plak ve Ben Dergisi'ne verdiği röportajda, "Hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine geldi. ‘Yanımızda bizi bekleyen, yardımcı olacak biri var mı? Canım kebap istedi’ dedi. ‘Kimse yok’ deyince koskoca Müslüm Gürses’in gözünden yaşlar geldi. İlk kez ağladığını gördüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Daha sonra da fenalaştı" demişti.