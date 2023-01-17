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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Remington Robinson isimli sanatçı, büyüleyici manzaraları nane şekeri kutularının içine sığdırıyor!

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  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Monet ve Renoir gibi empresyonist sanatçılar, açık havanın atmosferini yakalayan şaheserleriyle ünlü. 
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Onların izinden giden çağdaş ressamlar da bir yandan bu görkemli geleneği sürdürürken, diğer yandan resimlerine yeni ve heyecan verici detaylar ekliyor.

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan sanatçı Remington Robinson, büyüleyici manzaraların minyatür versiyonlarını nane şekeri kutularının içine sığdırıyor.

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Robinson, yeni bir resim yapmadan önce küçük, astarlanmış ahşap panelleri, içi boşaltılmış nane şekeri kutularının kapaklarına cırt cırtla tutturuyor. Ardından metal kutuyu yağlı boyalar için palet olarak kullanıyor.
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Robinson, "Her seferinde yeni bir kutu kullanıyorum. İşim bittiğinde resim, içinde boyandığı kapla birlikte, onu oluşturmak için kullanılan boya paletiyle birlikte kalıyor" diye açıklıyor ve şöyle devam ediyor: 
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    "O zaman temelde küçük bir sanat eseri gibi oluyor. Arta kalan boya, kabın içinde kalıyor ve ben sadece boyanın kurumasına izin veriyorum. Resim tamamlandıktan sonra kabın içinde kalan 'kullanılmamış' boyayı temizlemiyorum. Çünkü o da bir bakıma sanat eserinin bir parçası."
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Robinson işini bitirdikten sonra, tamamladığı parçayı orijinal konumunun önünde fotoğraflıyor, böylece takipçileleri resim ile manzarayı karşılaştırabiliyor.
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Sanatçı, şeker kutusu serisiyle takipçilerini çiftliklere, dağlara, ormanlara, plajlara, farklı şehirlere götürüyor. 

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Şaşırtıcı bir şekilde, bu cep boyutundaki sanat eserleri büyük ölçekli resimler kadar gerçekçi ve ayrıntılı görünüyor.

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    Robinson, resimlerinde ışık ve gölgeleri dikkatlice işlemek için ince uçlu boya fırçaları kullanıyor.

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    "Küçük resim yapmak ayrıntı gerektiriyor" diyen Robinson, eserlerin daha rahat bir şekilde anlamlandırılması için kompozisyona çok fazla dikkat dağıtıcı unsur dahil etmemeye çalışıyor.
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    İşte cebe sığdırılan o resimler...

     
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

    *Haberin görselleri Remington Robinson'ın Instagram hesabından alınmıştır. 
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı
  • Muhteşem manzaraları nane şekeri kutusuna sığdırdı

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