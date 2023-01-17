"O zaman temelde küçük bir sanat eseri gibi oluyor. Arta kalan boya, kabın içinde kalıyor ve ben sadece boyanın kurumasına izin veriyorum. Resim tamamlandıktan sonra kabın içinde kalan 'kullanılmamış' boyayı temizlemiyorum. Çünkü o da bir bakıma sanat eserinin bir parçası."