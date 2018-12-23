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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Murat Dalkılıç, önceki gece Emirgan'daki bir mekanda iki güzelle eğlendi.