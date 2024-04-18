Murat Evgin'den yeni single

Bu yıl sanat hayatında 25'inci yılını kutlayan Murat Evgin; sözleri, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan 'Seni Sordum' adlı single'ını 19 Nisan Cuma günü müzikseverlerle buluşturacak.

'Seni Sordum'u ilk kez 2016'da yayınladığı 'Kaderimsin' isimli albümünde seslendiren Murat Evgin, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, şarkıyı single olarak yayınladı. Sanatçı, bu şarkıda kulüp ritmi üzerine çalınan rock gitarlarla farklı bir tarz yakalamak istedi.