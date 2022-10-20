Murat Göğebakan'ı canlandıracak oyuncu belli oldu!

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Biyografi filmleri son dönemde Türk sinemasının en çok ilgi gören türleri arasında yer alıyor. Özellikle hayatını kaybetmiş ünlülerin biyografi filmleri yüksek gişe elde ediyor.

Murat Göğebakan'ın da hayatı filme çekilecek. Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın üstlendiği Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filminin başrol oyuncusu belli oldu. 2014'te 45 yaşında hayata veda eden Göğebakan'ı oyuncu Burak Sevinç canlandıracak. Sevinç, projede Murat Göğebakan’ı canlandırmak üzere yapım şirketi ile sözleşme imzaladı.