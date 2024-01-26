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        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

        Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, ekipler cadde ile ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:23
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        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
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        Muş ve Bitlis'te kar etkili oldu, ekipler cadde ile ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Muş'ta sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda, Karayolları ekipleri ise bağlantı yollarında kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.

        Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Vatandaşlardan Vedat Akyürek, "Her mevsim ayrı güzel. Kış mevsimi de karla güzel. Bu yıl biraz geç yağdı ama şu anda güzel bir yağış var. Memleketimiz kar olmadan olmaz." dedi.

        Bitlis'te de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva bölgesinde yoğun sis nedeniyle sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, karla kaplı yolları temizledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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