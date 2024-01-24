Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrencilerle buluştu: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ve proje koordinatörü öğretmeni tebrik etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deney arasında projeleri yer alan Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ve proje koordinatörü öğretmeni tebrik etti.

Yılmaz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında, öğrenciler Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı, Baver Bedirhan Bingöl ve Proje Koordinatörü öğretmen Birsen Geçer'le bir araya geldi.

Projeleri astronot Gezeravcı tarafından uzayda test edilecek öğrenciler ve öğretmen Geçer, "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" (PRANET) projesi hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Yılmaz, gazetecilere, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı projenin uzayda denenecek projeler arasında yer almasının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 2 yıldır proje üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, "Çocuklarımız, bu deneyin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansında çalışmalar yaptılar. Sonrasında uzayda bunun nasıl gerçekleştirileceği üzerine istişarelerde bulundular. Bugün de bu deney uzayda gerçekleştirilecek." dedi.

Öğrencilerin çalışmasının, gençlerin gelecekte bilimsel çalışmalarda atacakları adımlar için önemli bir teşvik olduğunu aktaran Yılmaz, "İnanıyorum ki bu yavrularımız Türkiye'mizin yüzyılını inşa edecek. Cumhurbaşkanı'mızın bize göstermiş olduğu bu vizyonda 'Türkiye Yüzyılı'nda bilimsel çalışmalarla bize ufuk açacaklar, yol gösterecekler. Ülkemiz adına, geleceğimiz adına, insanlık adına çok umutluyuz. Bu yavrularımız gelecekle ilgili umutlarımızı daha çok artırıyorlar." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Geçer de birkaç gün önce Türkiye için tarihi bir an yaşandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz uzaya gönderildi. Şu anda deneyleri yapmaya başladı. Bugün bizim deneyimizin sırası, PRANET deneyi bugün uygulanacak. Bundan dolayı çok heyecanlıyız ve merak içindeyiz. Yaklaşık 2 yıldır bu deney üzerinde çalışmalar yürütüyorduk ve bugün artık Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyimiz gerçekleştirilecek. Yaklaşık 24 saat sonra ilk verilerimizi de elde etmeye başlayacağız."

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da Bakan Yardımcısı Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Muş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Nihat Özdemir ve şube müdürleri de hazır bulundu.