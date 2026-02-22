Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 13:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolları açıldı.

        Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle Üçevler bölgesinde 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe, dozer ve kar püskürtme aracıyla yolları ulaşıma açtı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 33 yolun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.

        Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu
        Bulanık'ta şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu
        Kaymakam Koşansu şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Kaymakam Koşansu şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
        Muş'ta öğrencilere jandarmadan trafik ve güvenlik eğitimi
        Muş'ta öğrencilere jandarmadan trafik ve güvenlik eğitimi
        Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
        Türk Kızılay Muş'ta 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor
        Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor
        Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor
        Malazgirt'te ruhsatsız silah operasyonu: 6 kişi tutuklandı
        Malazgirt'te ruhsatsız silah operasyonu: 6 kişi tutuklandı