        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

        Muş'ta devlet destekleri sayesinde küçük ve büyükbaş hayvan sayısı artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:12
        Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor
        Muş'ta devlet destekleri sayesinde küçük ve büyükbaş hayvan sayısı artıyor.


        Kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan kredi, yem ve hibe destekleri devam ediyor.

        Kentte sağlanan desteklerle 2024'e göre büyükbaş hayvan sayısında yüzde 5, küçükbaşta yüzde 22 ve manda varlığında ise yüzde 8 oranında artış yaşandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, kentte devlet destekleriyle küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştiğini söyledi.

        Muş'un hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

        "İlimizde yaklaşık 254 bin büyükbaş, 7 bin 700 baş manda ve 1 milyon 410 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusudur. Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere verdiği destekler sayesinde hayvan varlığında artış yaşandı. Hayvan varlığı bakımından ilimiz, büyükbaşta ülke genelinde 15'inci, küçükbaşta ise 12'nci sırada yer almaktadır. Üreticilerimizi ve besicilerimizi destekleme çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizin emeği ve alın teri bizler için son derece kıymetlidir. İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanında olmaya, sahada aktif şekilde çalışmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

        25 yıldır hayvancılıkla uğraşan Yusuf Bakır ise "Bu destekler sayesinde gençlerimiz artık batıya yönelmiyor, köylerine geri dönüyor ve tarımla hayvancılığa yöneliyor. Tarımda kuzu ve oğlak desteği alıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi de kış aylarında uygun fiyatlı arpa temin ediyor. Bu sayede hayvanlarımızı daha iyi şartlarda besleyerek sayısını artırma imkanı buluyoruz." dedi.

