        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te fırıncıların ramazan pidesi mesaisi başladı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan ayına girilmesiyle fırınlarda "ramazan pidesi" mesaisi de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:06
        Malazgirt'te fırıncıların ramazan pidesi mesaisi başladı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde ramazan ayına girilmesiyle fırınlarda "ramazan pidesi" mesaisi de başladı.


        Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncılar yoğun mesai yapıyor.

        Fırın işletmecisi İsmet Dursun, iftar saatine yakın uzun kuyrukların oluştuğu söyledi.

        Dursun, "İnsanlar iftardan kısa süre önce gelip fırından yeni çıkan sıcak pideleri alıyor. Biz de vatandaşımıza yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ramazan sayesinde işlerimiz iki katına çıktı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

