        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:35
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 19 Şubat'ta yapılan operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

