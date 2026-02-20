Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, 19 Şubat'ta yapılan operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

