Bulanık'ta her gün 250 kişiye iftar verilecek
Muş'un Bulanık ilçesinde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 250 kişiye iftar verilecek.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sultan Alparslan Kıl Çadırı'nda her gün iftar dağıtılacak.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirdiklerini belirtti.
Vakıf bünyesinde kurulan aşevinde günlük 450 kişiye yemek dağıttıklarını ifade eden Koşansu, "Günlük 250 kişilik iftar programı başlattık. Ramazanın ilk günü itibarıyla çadırımızı faal hale getirdik. İnşallah vatandaşlarımız her gün iftarı burada yaparlar. Amacımız devletin sıcak elini vatandaşımıza ulaştırmaktır. Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
