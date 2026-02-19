Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Muş'ta geçen yıl suça karışan 66 çocuğa psikososyal destek verildi

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında geçen yıl yürütülen psikososyal destek çalışmaları ve hane ziyaretleriyle suça karışan 66 çocuğun yeniden sosyal hayata entegre olmaları sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:36
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Muş'ta geçen yıl suça karışan 66 çocuğa psikososyal destek verildi
        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında geçen yıl yürütülen psikososyal destek çalışmaları ve hane ziyaretleriyle suça karışan 66 çocuğun yeniden sosyal hayata entegre olmaları sağlandı.

        Anadolu Ajansının

