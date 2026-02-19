KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Muş'ta geçen yıl suça karışan 66 çocuğa psikososyal destek verildi
İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta "Çocuklar Güvende Hizmet Modeli" kapsamında geçen yıl yürütülen psikososyal destek çalışmaları ve hane ziyaretleriyle suça karışan 66 çocuğun yeniden sosyal hayata entegre olmaları sağlandı.
