        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Muş Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Büyük Aile Sofrası" mottosuyla şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 19.02.2026 - 20:32 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:32
        Muş'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Muş Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Büyük Aile Sofrası" mottosuyla şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Öğretmenevinde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim’in okunmasıyla başladı.

        Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın başkanlığında 81 ilde şehit aileleriyle büyük bir aile iftarı programı düzenlendiğini söyledi.

        "Sizlerin vatan ve millet aşkına, birlik ve beraberlik aşkına, bu bayrak aşkına yaptığınız fedakarlıkları asla tahmin edemeyiz." diyen Çakır, şöyle konuştu:

        "Evlatlarınızı, kardeşlerinizi, eşlerinizi, çocuklarınızı bu vatan, bu bayrak için bağışladınız. Ben milletim, devletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Bu aziz milleti bu aziz vatanı vatan yapmak için, yurt yapmak için 1071'de olduğu gibi Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı’nda değişik cephelerde daima bu vatanı oluşturan tüm kardeşlerimiz, halklarımız büyük bedeller ödemiştir. Hepsinin ortak bir gayesi var, bu vatan bölünmesin, parçalanmasın. Çok ciddi mücadeleler verdik. Çok şehitler verdik, çok gaziler verdik. Bizler de birliğimiz ve kardeşliğimizi inşallah ilerletmeye devam edeceğiz."

        Çakır, "Allah oruçlarınızı kabul etsin. Allah tüm ibadetlerinizi makbul etsin. Kardeşliğimiz daim olsun. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Kahraman gazilerimizin ömrü sağlıklı ve uzun olsun." dedi.

        İftara, Vali Avni Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

