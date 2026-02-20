Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 20.02.2026 - 16:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:07
        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Malazgirt'te tespit edilen 6 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, 352 tabanca mühimmatı, 146 av tüfeği mühimmatı ile 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Silah ve mühimmatlara el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

