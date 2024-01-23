Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu

        Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 18-22 Ocak'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri"nde sahnelenen 5 oyunu yaklaşık 10 bin kişi seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 18-22 Ocak'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri"nde sahnelenen 5 oyunu yaklaşık 10 bin kişi seyretti.

        Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde, Muş Belediyesi, Malazgirt Belediyesi, Bulanık Belediyesi, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Malatya Turgut Özel Üniversitesinin desteğiyle "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenledi.

        Bu kapsamda kente gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 1071 Malazgirt Kongre Merkezi'nde 5 oyun sahneledi.

        Etkinlik, 24-28 Ocak'ta Malazgirt ve 30 Ocak-3 Şubat'ta Bulanık ilçelerinde devam edecek.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, etkinliğe kent sakinlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Muş'taki programın tamamlandığını ancak ilçelerde devam edeceğini belirten Alican, şöyle devam etti:

        "Muş'ta sahnelenen 5 oyunumuzu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Herkese teşekkür ederim. Dünya tiyatro literatürünün en önemli oyunları arasında yer alan 5 oyun sahnelendi. Aynı oyunlar Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde de sahnelenecek. Muş'ta bu çapta bir tiyatro festivali daha önce düzenlenmedi, ilk kez biz düzenliyoruz. İlk başta endişeliydik, yeterli kişi gelip izler mi diye düşünüyorduk. Fakat beşinci günün sonuna geldiğimizde şunu çok rahat söylüyoruz, iyi ki tiyatro festivalimizi düzenledik. Buradaki sahnemiz yerini buldu."

        Muş Alparslan Üniversitesinin tiyatro sahnesinin bölgedeki birçok sahneden iyi olduğunu dile getiren Alican, "2 bin kişilik koltuk sayısı olan bir sahne. Bu sahnemizde büyük rejili oyunların da düzenlenebileceğini gördük. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizde gerek tiyatro oyunları gerek konserlerle sanatsal faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Bu kadar dolu bir salonda buluşacağımızı tahmin etmemiştim"

        Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Önder ise Muş'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri"ne vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın daveti üzerine Malatya'dan geldiklerini belirten Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Böylesine güzel seyircilerle bu kadar dolu bir salonda buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Katılımlarından dolayı Muş halkına çok teşekkür ediyorum. Beş günde 10 bin seyirci ile buluştuk. Beş oyunumuzla bize kapılarını açan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü'müze çok teşekkür ediyorum. Bölge insanını mutlaka oyunlarımıza bekliyoruz. Muş etabımız tamamlandı. Malazgirt ve Bulanık'ta sahne alacağız. Etkinliğimiz 10 gün daha devam edecek. Oyunlarımız ücretsiz. Gelin sevdiklerinizle tiyatro keyfini yaşayın istiyoruz."

        Seyircilerden Ömer Faruk Sayılgan, "Muş'ta esnafım, arkadaşlarımla geldik. Oyunları beğendik, etkileyiciydi. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!

        Benzer Haberler

        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı
        Muş Belediye Başkanı Asya belediye personeliyle bir araya geldi
        Muş Belediye Başkanı Asya belediye personeliyle bir araya geldi
        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
        Muş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı