        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:45 Güncelleme:
        İŞKUR tarafından öğretmenevinde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 75 kişi kurayla belirlendi.

        Kura sonucunda 35 kişi ilçe merkezideki okullarda görev yapacak, 40 kişi ise köy okullarında istihdam edilecek.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, kurada ismi çıkan kişileri tebrik etti, başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

