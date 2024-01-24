Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta kar yağışı etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ-Muş'un Bulanık Belediyesi, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle 50 personel ve 6 iş makinesi ile cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, gece başlayan kar yağışının devam ettiğini söyledi.

        İlçe merkezinde yolları açık tutmak için çalışma yürüttüklerini belirten Ocak, şunları kaydetti:

        "Devam eden yoğun kar nedeniyle ilçe merkezi ve köylerimizde bazı yolar kapandı. Belediye olarak 50 personel ve 6 iş makinesi ile sahadayız. Ekiplerimiz kapalı olan yolların açılması için çalışıyor. Kısa sürede tüm yolları yeniden açacağız. Vatandaşlarımızda sabırları için teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, projeleri uzayda test edilecek Muşlu...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, projeleri uzayda test edilecek Muşlu...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu iş makinesi operatörü 38 yıldır karla kaplı köy yollarını açıyor
        Muşlu iş makinesi operatörü 38 yıldır karla kaplı köy yollarını açıyor
        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu
        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu
        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu