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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Musk'tan Zuckerberg'e yeni gönderme: Facebook halkı manipüle ediyor - Teknoloji Haberleri

        "Facebook halkı manipüle ediyor"

        Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki sular durulmuyor. Musk yeni bir gönderme ile bu kez Facebook'a sert sözler kullandı. Musk, "Facebook halkı manipüle ediyor" dedi

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 23.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:55
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        Musk'tan Zuckerberg'e yeni gönderme
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        Twitter'a rakip olarak Mark Zuckerberg'in hayata geçirdiği Threads uygulamasının piyasaya sürülme aşamasından bu yana iki milyarder arasında sosyal medya atışmaları sürüyor. Birbirlerini kafes dövüşüne davet etmeleri ile başlayan tartışmalar gerçekten bu dövüşün yapılıp yapılmayacağına kadar gitmişti.

        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk Haberi Görüntüle

        Son gelişmelerle Zuckerberg bunun olmayacağının sinyallerini vererek Musk ciddi değildi önümüze bakma zamanı demişti. Ancak Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden Zuckerberg'e sataşmalarını sürdürüyor.

        "FACEBOOK DÜNYA ÇAPINDA MANİPÜLE EDİYOR"

        Twitter, Tesla, Space X gibi büyük şirketlerin sahibi konumundaki Elon Musk kendi Twitter hesabı üzerinden, Michael Shellenberger'ın "Mark Zuckerberg, Facebook'un bağımsız doğruluk denetleyicilerine sahip olduğunu, tüm perspektiflere açık olduğunu ve seçimlere müdahale etmediğini söylüyor" gönderisine yanıt olarak, "Facebook, dünyanın hemen hemen her yerinde halkı manipüle ediyor. Bu yüzden algoritmalarını açık kaynak olarak kullanmayacaklar" şeklinde bir gönderi yayınladı.

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