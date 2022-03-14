Düete kar engeli! 0:00 / 0:00

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Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün ilk Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sahne performansı sergiledi. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen konser alanını dolduran Uzunlar, müzikseverlerden tam not aldı.

Ekin Uzunlar, soğuk havaya rağmen konserine gelen sevenlerine teşekkür ederken, şarkıları ve performansıyla sahnede adeta kuzey rüzgarı estirdi. Uzunlar'ı ilk Bostancı Gösteri Merkezi sınavında sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

DÜETE KAR ENGELİ

Konuk sanatçılar arasında Deniz Toprak da yer aldı. Düet şarkılarını seslendiren ikili, müzikseverlerden alkış aldı. Konser programında Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar düeti de olacaktı ancak ünlü şarkıcı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığı için yetişemedi.

"MÜZİKAL YOLCULUĞUNDA YIKILMAZSIN"

Konser sırasında Ekin Uzunlar ile görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Ceceli, Ekin Uzunlar ile telefonda düet yaptı. Ekin Uzunlar Ceceli'ye yolda kaldığı için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şarkıcı ise, "Yolda kaldım, gelemedim konsere. Çok üzgünüm, aranızda olmayı çok isterdim. Ekin, sen çok başarılı bir müzisyensin. Bu müzikal yolculuğunda yıkılmazsın. Başarıların daim olsun..." ifadelerini kullandı.

Sahne performansında Karadeniz müziğinden rock müziğe geniş bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkan Uzunlar'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Formayı öperek başına koyan Ekin Uzunlar, Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olacağına inandığını ve kendisinin de Trabzonspor taraftarına bir şampiyonluk marşı yazacağı müjdesini verdi.

"HEPİMİZ SABAHA KADAR BURADAYIZ!"

Müzikseverlere bir de konuşma yapan Ekin Uzunlar, "Size bir iyi ve kötü haberlerim var. Konseri uzatacağım; bu iyi haber. Kötü olan ise; koltuklarınız yatak oluyor. Kar yağışından dolayı bu gece hepimiz sabaha kadar buradayız!" şeklinde espri yaptı.