Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor. Ceceli, tatilden her anını takipçileriyle paylaşıyor.
Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile günbatımına doğru çekildikleri romantik pozu sosyal medya hesabından, "Gün batımı için kendimi fotoğrafta harcadım" notuyla yayınladı.
KAYINVALİDE İLE TATİL
Tatilden paylaşımlarına devam eden Mustafa Ceceli, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı ise, "Bodrum, Bodrum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin tatil kareleri çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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