Bayramı İstanbul'da geçirdiğini söyleyen Ceceli, "Boş İstanbul'un, boş yolların tadını çıkarttık bayramda." dedi. Yeni single çalışması ve konserlerine başlayacağını söyleyen başarılı şarkıcı, "Önümüzde ki haftalarda Erbil'de bir konserimiz olacak. Sonrasında yeni single şarkımızı sevenlerimizle buluşturacağız. Single çalışmamızla beraber yaz konserlerimizde start alacak. Bizde bugün eşimle beraber hem bu konserler için hem de, çekeceğimiz klip için alışveriş yaptık." açıklamasında bulundu.