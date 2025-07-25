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        Haberler Magazin Mustafa Sandal hastalığını açıkladı - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal hastalığını açıkladı

        Şarkıcı Mustafa Sandal, saç koparma hastalığı olarak bilinen Trikotillomanisi olduğunu söyledi. Sandal, bu rahatsızlığının azaldığını da belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:07
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        Hastalığını açıkladı
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        Mustafa Sandal, konuk olduğu programda bilinmeyen bir hastalığından bahsetti. Sandal; "Bende Trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der" ifadelerini kullandı.

        Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği Melis Sütşurup ile mutlu bir beraberliği olduğunu söyledi: Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun. O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz.

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