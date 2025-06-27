Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Sandal, yaz sezonunun açılmasının ardından eşi Melis Sütşurup ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen çiftin keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Siyah bir mayo giyen Melis Sütşurup, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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Mustafa Sandal ise gün boyunca şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.

Mustafa Sandal Bodrum'da tatil yaparken İstanbul'dan kötü bir haber aldı. Sandal'ın ev sahibi, Etiler'deki 3 + 1 evin kirası için açtığı kira tespit davasını kazandı. Böylelikle Mustafa Sandal'ın 65 bin lira olan kirası, mahkeme kararıyla 135 bin lira oldu.