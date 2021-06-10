Myanmar'ın devrilen liderine yolsuzluk suçlamaları 0:00 / 0:00

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1 Şubat tarihinde darbeyle devrilen Myanmarlı lider Aung San Suu Kyi ve eski hükûmet yetkilileri hakkında yeni yolsuzluk davaları açıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Nobel ödüllü devrilen lider Aung San Suu Kyi’nin avukatı, davaların temmuz ayında sona ereceğini söylemiş, tarih olaraksa 26 Temmuz’u vermişti.

Aung San Suu Kyi'nin suçlamaları reddettiği davaların en sonuncusu kapsamında, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başkanlığındaki Daw Khin Kyi Vakfı’nın arazisini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Bilindiği gibi Aung San Suu Kyi, yasa dışı olarak el telsizi ithal etmek, Covid-19 protokollerini ihlal etmek ve yasa dışı altın ve 600,000 dolara tekabül eden ödeme kabul etmekle suçlanmıştı.

‘‘Resmi Sırlar Yasası’nı’’ ihlal etmekle itham edilen Kyi, kendisi hakkında öne atılan tüm iddiaları reddediyor.

Askerî rejimi arkasına alan gazete, Myanmar’ın darbeyle devrilen liderinin yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunduğunu bildiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Yasası’nın 55. Maddesi uyarınca suçlu bulunduğu ve 15 yıla kadar hapis cezası hükmünün verildiği açıklandı. Reuters, kararın ardından Kyi'nin avukatına konuşmak için ulaşamadığını söyledi.

Ülkede, 1 Şubat tarihinde cunta darbesiyle devrilen lider Aung San Suu Kyi’ye karşı açılan davaların sembolik olduğu çoğu kişi tarafından belirtiliyor.

MYANMAR'DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askerî yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu Kyi'nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü. Ülkede 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

1 Şubat darbesi ile birlikte ülkede askerî yönetime karşı çıkan birçok toplum üyesi ve cunta yönetimi arasında tansiyon durmuyor.