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        Haberler Dünyadan 'Narcos: Mexico' dizisi oyuncusu Manuel Masalva komadan çıktı, ilk kez konuştu - magazin haberleri

        Dizi oyuncusu Manuel Masalva komadan çıktı, ilk kez konuştu

        Rol aldığı 'Narcos: Mexico' adlı diziyle tanınan Manuel Masalva, çıktığı tatilde enfeksiyon kapması nedeniyle komaya girmişti. Masalva, 3 ay sonra komadan çıkarak ilk açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:40
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        Komadan çıktı, ilk kez konuştu
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        Agresif bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle komaya giren 'Narcos: Mexico' dizisi oyuncusu Manuel Masalva, 3 ay sonra gözünü açtı. Sosyal medyadan ilk açıklamasını paylaşan 43 yaşındaki Masalva; "İyileşiyorum. Bana verdiğiniz ve vermeye devam ettiğiniz destek için hepinize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

        Manuel Masalva, iyileşme yolculuğunun henüz başlamadığını belirtse de, bir sonraki aşamaya geçerken kendini kutsanmış, güçlü, yeniden doğmuş ve yalnız bırakılmamış hissettiğini söyleyerek; "Tanrı, bana yeni bir hayat verdi" ifadesini kullandı.

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        Hastalığından bu yana yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında Manuel Masalva; "Olan bitenin tamamını mı, yoksa sadece bir kısmını mı anladığımı bilmiyorum. Üzerinden bir asır geçmiş gibi ve hâlâ eksik olan bazı kısımlar var. Tanrı'ya, aileme, doktorlarıma ve bu sürecin başından beri beni destekleyen tüm insanlara en güçlü şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

        Manuel Masalva, 18 Mart'ta hastalandı. Menajeri Jaime Jaramillo Espinosa, daha önce Los Angeles Times'a verdiği demeçte, doktorların oyuncuya bakteriyel enfeksiyon teşhisi koyduğunu ve Masalva'nın 26 Mart'ta acil ameliyata alındığını anlatmıştı. Menajerine göre; bir gün sonra enfeksiyon oyuncunun akciğerlerine ulaştı ve oyuncu kontrollü olarak tıbbi komaya sokuldu.

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        #Manuel Masalva
        #koma
        #hastalık
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