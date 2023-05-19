"RAHAT UYU KIYMETLİM"

Eski eşi Salih Öncel ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Nazan Öncel, "Her neredeysen bin sevgi, bin selam olsun. Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez. Gittiğin yer umarım neşelidir, bu kadar acılı, bu kadar kederli değildir. Rahat uyu kıymetim. 1973 Kuşadası, balayı" ifadelerini kullandı.