"BENİM İÇİN BİR MUCİZE"

ReTouch dergisine konuşan ünlü oyuncu, "8 aylık bir kız çocuğum var ve fark ettim ki kız çocuğu insana bir destur, edep ve izan getiriyor. Konuşmanız, tavrınız, olaylara bakış açınız değişiyor. Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmemeyi öğreniyorsunuz. Ağzınızdan çıkacak her cümleye dikkat ediyorsunuz. Bundan 1,5 sene önce ben, 'Çocuk sahibi olmam ve biriyle evlenmem. Hayatımdan memnunum' diyen birisiydim. Şu anki durumum benim için bir mucize. Artık birinin hayallerinin gerçekleşmesi için çalışan biriyim. Kızımın ve eşimin..." ifadelerini kullandı.