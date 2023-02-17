Roma'daki enstitüde araştırmacı olan Paola Sbarra ve meslektaşları 250 bin deprem raporu ile büyüklükleri 3,5 ile 5,9 arasında olan depremleri analiz etti. Araştırmacılar, depreme yatağında ve uyanık olan yakalanan insanların sarsıntıyı daha fazla hissettiğini ortaya koydu.