2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sürerken her geçen gün yeni gelişmeler de yayınlanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağı ile ilgili bilgileri açıkladı. İşte, ayrıntılar...