Dünyaca popüler dizi ve film platformu Netflix üyelik ücretlerinde güncelleme yaptı. Netflix Türkiye'den yapılan açıklamaya göre aylık üyelik ücretlerine yüzde 30 ile 50 arasında zam yapıldı ve yeni fiyatlandırma başladı.

NETFİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Netflix Türkiye’den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart’tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.



NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Temel paket aylık: 26,99 TL

Standart paket aylık: 40,99 TL

Özel paket aylık: 54,99 TL