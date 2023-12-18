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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:39
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        H.D. idaresindeki 38 EE 435 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 38 AAT 028 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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