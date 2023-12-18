Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

H.D. idaresindeki 38 EE 435 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 38 AAT 028 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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