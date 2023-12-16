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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de camiden para çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de camideki bağış sandığından para çalan, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:00
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de camiden para çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de camideki bağış sandığından para çalan, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Camicedit Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin görevlileri, bağış sandığının kapağının açıldığını, cami kapısındaki anahtarın yerinde olmadığını fark ederek polise bilgi verdi.

        Güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, cemaatin olmadığı vakitte camiye gelen kişinin yardım sandığının kapağını zorla açarak içindeki paraları aldığını belirledi.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli D.Y'yi Acıgöl ilçesinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Kurşunlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez, gazetecilere, "Camiye giren kişi yardım için toplanan ve ne kadar olduğunu bilmediğimiz parayı alıp gitmiş. Caminin kapısındaki anahtarı da alıp götürmüş." dedi.

        Öte yandan, D.Y'nin, dün de kent merkezinde Bekir Efendi Camisi'nde bulunan bakır şamdanı çalarak hurdacıya sattığı, polisin Nevşehir Sanayi Sitesi'ndeki hurdacıdan şamdanı alarak camiye teslim ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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