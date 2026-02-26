Nevşehir 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A. Gülşehir ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.D. ise Hacıbektaş ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.