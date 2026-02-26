Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir 2 firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:29 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A. Gülşehir ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.D. ise Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.


        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

