        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de girişimci Gürkan İzgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 55 hibe desteği ile kurduğu tesiste ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretiyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:08
        Arkadaşının tavsiyesi ile TKDK'nin hibe desteği programına başvuran 35 yaşındaki İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakıp, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 2021'de kurduğu tesiste ekonomiye ve istihdama katkıda bulunuyor.

        İzgi, 2 bin 540 metrekare alanda, AB kriterlerine uygun modern tesiste, üretimden paketlemeye çeşitli birimlerde çoğunluğu kadın 35 kişiyi istihdam ediyor.

        Üretilen kültür mantarı, yurt genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere satılıyor.

        Gürkan İzgi, AA muhabirine, TKDK'nin hibe desteği ile kurdukları tesiste, 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunduğunu söyledi.

        Ayda 60 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden İzgi, şöyle konuştu:

        "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 12 ay boyunca ortalamaya vurduğumuz zaman herhangi bir enerji maliyetimiz olmuyor. 35 personelimiz var ve bu personelin çoğu çevremizdeki üç köyden gelen kadınlardan oluşuyor. Böylelikle çevre köylere de destek vermiş oluyoruz."

        - "Yatırım yapmak isteyenler mutlaka TKDK'den yararlanmalı"

        İzgi, ulusal çapta faaliyet sürdüren zincir marketlere tedarik ettikleri mantarın, farklı kentlerdeki reyonlarda tüketiciye ulaştığını söyledi.

        Sağlıklı tarım ve organik üretim yaptıklarını vurgulayan İzgi, "En büyük avantajımız iyi tarım yapıyoruz. Yani ilaçsız üretim yapıyoruz. Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü insanların sofrasına sokmuyoruz." dedi.

        Tam kapasite çalışmalarına rağmen taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten İzgi, ileriki süreçte tesisi büyütmeyi planlayabileceklerini dile getirdi.

        Girişimci adımlar için beklemede kalanları TKDK'nin sunduğu desteklerden faydalanmaya çağıran İzgi, şunları kaydetti:

        "Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok. Bu çok kıymetli. Yatırım yapmak isteyenler mutlaka TKDK'den yararlanmalı."

