Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

        Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

        Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

        Haydar Çankaya İlkokulu'nda organize edilen etkinlikte, 6-8 yaş arasındaki çocuklar bir araya geldi.

        Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleştirilen programda, öğrencilere ramazanın anlam ve önemi anlatıldı.

        Velilerin de destek verdiği etkinlikte, paylaşma, sabır ve dayanışma duygularının önemi vurgulandı.

        Oruç ibadetinin tadına çocukların da varması amacıyla birkaç saatlik tekne orucunun ardından iftar sofrası kuruldu.

        Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı
        Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı
        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı
        Nevşehir'de ramazan ayı etkinlikleri konserle devam etti
        Nevşehir'de ramazan ayı etkinlikleri konserle devam etti