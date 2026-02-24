Nevşehir'de çocuklar için tekne orucu etkinliği düzenlendi

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.



Haydar Çankaya İlkokulu'nda organize edilen etkinlikte, 6-8 yaş arasındaki çocuklar bir araya geldi.



Okul yönetimi ve öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleştirilen programda, öğrencilere ramazanın anlam ve önemi anlatıldı.



Velilerin de destek verdiği etkinlikte, paylaşma, sabır ve dayanışma duygularının önemi vurgulandı.



Oruç ibadetinin tadına çocukların da varması amacıyla birkaç saatlik tekne orucunun ardından iftar sofrası kuruldu.



Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

