Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı.
Giriş: 23.02.2026 - 21:06 Güncelleme:
Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta 68 DE 858 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.
