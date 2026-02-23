Canlı
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı

        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı.

        23.02.2026 - 21:06
        Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta 68 DE 858 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Otomobil, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

