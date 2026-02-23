Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Nevşehir'de bir mağdur, internetten sattığı cep telefonu karşılığında aldığı çeyrek altının sahte çıkması üzerine ihbarda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu A.Ş. ile F.Ş'nin Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da internetten satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle iletişime geçip, ürünü elden teslim almak için adreslerine veya buluşma noktalarına giderek cep telefonunu teslim aldıklarını, karşı tarafa ise bijuteriden satın aldıkları sahte yarım ve çeyrek altınları verdiklerini belirledi.

        Bu yöntemle 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki bir firmadan araç kiraladıklarını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı Nevşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, sahte 15 çeyrek ve 2 yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, 2 havalı tabanca, bir miktar para ile sahte araç plakası ele geçirildi.

        Şüpheliler A.Ş. ile F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, kullandıkları aracı ise çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin TL ceza
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 217 lira ceza uygulandı
        Nevşehir'de ramazan ayı etkinlikleri konserle devam etti
        Nevşehir'de ramazan ayı etkinlikleri konserle devam etti
        Nevşehir'de firari hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı
        Nevşehir'de firari hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı
        İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı ya...
        İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı ya...